فى "الفضائيات العربية".. مروان حامد أفضل مخرج سينمائي وعبد الرحيم كمال أفضل مؤلف

حصل المؤلف عبد الرحيم كمال، على جائزة أفضل مؤلف، وذلك خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية المقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.، فيما حصل المخرج سامح عبد العزيز، على جائزة أفضل مخرج

باختيار النقاد، وحصل المخرج مروان حامد، على جائزة أفضل مخرج سينمائي باختيار النقاد.

يشار إلى أنه انطلق منذ قليل، مهرجان

الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.

يذكر أنه تنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى 3 جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.