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علي الطيب وكريم عفيفي أفضل وجوه شابة بمهرجان الفضائيات العربية

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حصل الفنان علي الطيب، والفنان كريم عفيفي، على جائزة أفضل وجه شاب، وذلك خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية المقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

 

يشار  إلى أنه أنطلق منذ قليل، مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بوسط

القاهرة.

 

يذكر أنه تنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى 3 جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.

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