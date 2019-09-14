هنادي مهنى أفضل فنانة شابة بمهرجان الفضائيات العربية

حصلت الفنانة هنادي مهنى، على جائزة أفضل فنانة شابة، وذلك خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية المقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

كما حصلت الفنانة ملك حسن على جائزة أفضل

وجه جديد عن مسلسل زي الشمس.

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يشار إلى أنه أنطلق منذ قليل، مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلك في

أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.

يذكر أنه تنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى 3 جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.