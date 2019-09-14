كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف بصورة ورسالة رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها بصورة جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، خلال حضورهما سويا حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الاهد، والذي أقيم مساء الأربعاء 11 سبتمبر بحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كندة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تنظر إلى زوجها بحب شديد، وأرفقتها بتعليق تغزلت من خلاله بزوجها، قائلة: “سأكون دائما أول معجبة بك”.

الفنانة السورية وجهت أيضا تهنئة لفهمي وهنا، بقولها: ” مليوون مبرووك أحمد فهمي وعروسته القمر هنا الزاهد ياارب أيامكم كلها فرح وسعادة”.

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وتألقت كندة في الحفل بإطلالة من تنسيق الإستايلست مي جلال، حيث أطلت بفستان أسود أنيق من توقيع المصممة زينة حسني، وتزينت بمكياج قوي بلمسات دنيا صادق.

وشهد الحفل حضور كل من أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، أشرف عبدالباقى، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، وشيكو، ومحمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسى، الإعلامى عمرو الليثى، محمد على رزق، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.

وحضر أيضا الفنان سمير غانم، والإعلامي رامى رضوان وحرمه الفنانة دنيا سمير غانم، وياسر جلال، ونادر أبو الليف، والفنان صلاح عبدالله، والاعلامية ريهام سعيد، وعمرو عبد العزيز، والفنانة إسعاد يونس، وماجد المصري، ومحمد رجب.

كما حضر المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أحمد خالد موسي، محمد علي رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، وغيرهم.