داليا مصطفى تستجم مع زوجها على الشاطئ.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية داليا مصطفى جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

داليا ظهرت في الصورة مع زوجها الفنان شريف سلامة على شاطئ البحر، حيث ظهر شريف عاري الصدر، واختارت داليا ملابس شفافة.

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور داليا وشريف، وتلقت الفنانة العديد من التعليقات التي تغزلت فيها.

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وقد عاشت داليا مصطفى حالة من الحزن مؤخا بعد وفاة والدتها إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة.

الفنانة المصرية متزوجة من الفنان شريف سلامة منذ سنوات طويلة، وتعيش حياة زوجية مستقرة، وذلك بعد ان عاشت قصة حب معه اثناء دراستهما معا في المعهد.

داليا مصطفى تنشر صورها مع زوجها باستمرار رغم تكتمها على تفاصيل حياتها الشخصية، كما تحرص على عدم نشر صور اولادها.

داليا شاركت مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك ببطولته لوسي، دنيا المصري، سوسن بدر، ومجدي كامل.