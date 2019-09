كلوي كارديشيان تكشف تفاصيل عيد ميلاد ابنتها الأول

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة والعارضة الأمريكية الشهيرة كلو كارديشيان مؤخرا في العرض الأول لبرنامج تليفزيون الواقع الشهير “Keeping Up with the Kardashians ” بموسمه السابع عشر أن تريستان طومسون والد ابنتها الوحيدة ” ترو ” حاول تقبيلها.

النجمة العالمية أكدت أن هذا الأمر جاء خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتهما الأول، وهو ما جعلها تشعر بالقلق والضيق خاصة أنها لم تكن تريد أن يكون طومسون متواجدا بالاحتفال.

كما أعلنت كلو كاردشيان البالغة من العمر ( 35 عام ) أنها “single” من جديد .

وعلى جانب أخر، تستعد نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كلوي كاردشيان، شقيقة النجمة والعارضة المثيرة للجدل كيم كاردشيان، لإطلاق الموسم الثالث من برنامج “Revenge Body with Khloe Kardashian” التليفزيوني، حيث يتعين عليها أن تصير بقوام رشيق.

النجمة العالمية، التي تملك تاريخًا من صعود وزنها وهبوطه، تعترف بأنها مرت بفترة صعبة بعد وضعها طفلتها “ترو”، من حبيبها السابق تريستان تومبسون، خاصة أن وزنها زاد 40 كيلوجراما أثناء الحمل، وكان لزامًا عليها أن تبدأ في ممارسة الرياضة لإنقاص هذا الوزن لاسيما وأنها كانت مشغولة تمامًا بابنتها.