جي جى حديد تتألق فى فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والعارضة الأمريكية والفلسطينية الاصل جي جي حديد أن تخطف أنظار المصورين والحضور خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضه في باريس، حيث ظهرت في عرض Savage x Fenty فى بروكلين والتابع لفعاليات أسبوع الموضوع.

وعلى سياق متصل، قدمت المغنية العالمية ريهانا استعراضا راقصاً ضمن برنامج العرض وهى كانت بمثابة مفاجأة للحضور، وكانت ترتدي ملابس باللون الأسود من مجموعة ” Savage x Fenty “، كذلك الراقصات المصاحبات لها بالاستعراض كانت ملابسهن من نفس الدار.

وكانت مواقع شهيرة مثل ” fashionunited ” و ” theguardian ” أكدت أن القائمين على العرض أكدوا أنه لم يُسمح للحضور بإخراج الهواتف أو الكاميرات خلال عرض الأزياء، لذلك لم يتمكن أى شخص من التقاط محتوى للنشر عبر الإنترنت.

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وعلى جانب أخر، شوهدت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، يوم الإثنين 5 أغسطس وهي في موعد غرامي مع شاب وسيم يكبرها بعامين، يدعى تايلور كاميرون، حيث كانا سويًا في نادي “Dumbo House” الواقع في بلدة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية.

وبدأت شائعة مواعدتهما عندما نشر أحد المعجبين صورتهما من داخل النادي، لكن لم تكن واضحة تمامًا لأنها أظهرتهما من الخلف فقط، لكن تأكد أنهما كانا سويًا عندما غادرا النادي، حيث صعد تايلور إلى سيارة جي جي، ومن ثم اتجها إلى شقتها الفاخرة في نيويورك.

وجاءت أنباء مواعدة جي جي حديد لتايلور كاميرون بعدما شوهد الأخير وهو يغادر شقة المتسابقة هانا براون التي شاركته في برنامج “Bachelor Nation” مؤخرًا، فمن الواضح أن كاميرون يستمتع بالشهرة التي أعطاه إياه البرنامج، وذلك لأنه يواعد فتاة تلو الأخرى.