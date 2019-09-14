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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
توسعت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية وزوجها مغني الراب الشهير كاني ويست في ممتلكاتهم العقارية التي تخص أسرتهما بإقدامهما على شراء مزرعة مترامية الأطراف في ولاية وايومنج غرب الولايات المتحدة.
وكشفت تقارير صحفية إلى أن كيم كاردشيان، البالغة من العمر 38 عاما، والمغني البالغ من العمر 42 عامًا، قد اشتريا تلك المزرعة التي تقدر مساحتها بـ 9 آلاف فدان مقابل 14 مليون دولار.
ولفتت التقارير إلى أن المزرعة يطلق عليها اسم “Monster Lake” نظرًا لاشتمالها على بحيرتين عذبتين يعيش بهما سمك السلمون المرقط الكبير.
ونشرت صحيفة ميرور مجموعة صور تبرز زيارة قام بها كاني برفقة زوجته نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان وأبنائهما مؤخرًا لتلك المزرعة التي تقع خارج بلدة كودي، والتي يعيش بها 10 آلاف نسمة، وتوجد بها 8 وحدات سكنية ومطعم ومرافق للمناسبات وأماكن للاجتماعات.
وتحتوي المزرعة كذلك على حظائر وزرائب للخيول التي يمتلكها الزوجان، والتي لن يكونا في غنى عنها عند القيام باستكشاف المناظر الطبيعية المحيطة بمجموعة المباني.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كاردشيان وزوجها يشتريان مزرعة جديدة بسعر خيالي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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