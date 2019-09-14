لقطة محرجة لحمدي الميرغني ومحمد أنور تشعل مواقع التواصل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نميمة الزفاف عادة ما تكون بين السيدات، ورغم أنها واحدة من العادات السيئة إلا أنها من الأمور التي تنتظرها النساء عادة في الأفراح.

الكاميرا التقطت لقطة طريفة وطبيعية جدا بين الفنان المصري حمدي الميرغني وبين صديقه الفنان محمد أنور وهما يتهامسان ويتحدثان بسرية في عرس الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.

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الفنان محمد أنور نشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتب معلقا: «اتفشنا يا صاحبي»، بينما تلقى عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي اعتبر ان الصورة هي أهم لقطة في الزفاف.

نميمة حمدي الميرغني ومحمد أنور شغلت بال رواد مواقع التواصل الذين تساءلوا عن الحديث الدائر بين نجمي مسرح مصر، وإن كانا يتحدثان عن فستان العروس مثلا.

الزفاف حضره أيضا أحمد عز، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، وأشرف عبدالباقى، مصطفى شعبان، ولبلبة، هشام ماجد، وشيكو، ومحمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، الإعلامى عمرو الليثى، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.

كما حضر الفنان سمير غانم، وياسر جلال، ونادر أبو الليف، والفنان صلاح عبدالله، وعمرو عبد العزيز، والفنانة إسعاد يونس، وماجد المصري، ومحمد رجب، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أحمد خالد موسي، محمد علي رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، وغيرهم.