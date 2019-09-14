أحمد حلمي يعلن انتهاء خلافه مع أحمد فهمي ليلة زفافه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرص الفنان المصري أحمد حلمي على حضور حفل زفاف زميله الفنان أحمد فهمي والفنان هنا الزاهد، والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

أحمد حلمي ظهر في لقطة مع فهمي وهنا الزاهد، وبرهن بذلك على انتهاء الخلافات بينهما، والتي استمرت لسنوات، منذ تصوير فيلم «كده رضا»، للفنان أحمد حلمي، والذي قام بتأليفه الفنان احمد فهمي.

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فهمي تحدث من قبل عن الخلاف بينه وبين حلمي وقال إنه عرض فكرة فيلم «كده رضا» على حلمي، وتحمس الأخير لها جدا، ولكنه فوجئ بعد ذلك أنه يتعامل مع الأمر بتروي وببرود، مما أثار غضبه، واستمر الخلاف بينهما لفترة.

عريس الوسط الفني ذكر في لقاء مؤخرا مع الإعلامي عمر الليثي أن الداعية معز مسعود توسط للصلح بين فهمي وحلمي، وبالفعل تم الصلح بينهما.

فيلم «كده رضا»، تم إنتاجه عام 2007، وحقق نجاحا كبيرا، وقدم حلمي من خلاله 3 شخصيات، وشاركته البطولة الفنانة منة شلبي.

زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي حضره عدد كبير من النجوم ومنهم دنيا سمير غانم وزوجها، روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، سمير غانم، وغيرهم.