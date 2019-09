شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أحداث GOT بـ300 سنة.. مسلسل جديد لعائلة التايجريان بلمسات من جورج مارتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت شبكة HBO الأمريكية الضوء الأخضر للكاتب الكبير جورج مارتن مؤلف رواية الجليد والنار، لكتابة مسلسل جديد يسرد حياة عائلة التايجريان بمشاركة الكاتب ريان كوندال.

وبحسب صحيفة deadline فإن المسلسل الجديد سيسرد حياة عائلة التايجريان قبل أحداث المسلسل الأصلى بـ300 عام، والتى ستشهد بداية النهاية للعائلة التى تربعت على حكم ويستروس لمئات السنين.

ووفقاً للجريدة فإن المسلسل الجديد تم البدء فى كتابته منذ مايو الماضى، وسط تعتيم كامل من القائمين على الشبكة، والذى يعد تجربه جديدة فى عالم تناوله برايان كوجمان سابقاً عام 2017، بعد أن قدم فكرة بدائية له بتكليف من الشبكة منذ ثلاث سنوات.

ولم يكشف المصدر للصحيفة عن موعد عرض المسلسل الجديد، ومن المقرر أن تنتهى كتابته بداية العام المقبل، بعد أن خرج مارتن منذ فترة بتغريدة يلمح فيها عن المسلسل الجديد، ويطالب المشاهدين بفرض وعرض نظرياتهم الخاصة.

وستسمى الفترة التى يسردها المسلسل الجديد Martin's A Song of Ice and Fire والتى ستركز على العائلة الوحيدة من راكبى التنانين الذين نجوا من فاليريا واستوطنوا فى قلعة الدراجستون فيها بعد حتى قيام ثورة روبرت براثيون، بالإضافة إلى التركيز على الحرب الأهلية التى أبادت نصف عائلة التايجريان التى سميت بـDance of the Dragons.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.