نسرين طافش توجه رسالة للحاسدين

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - إطلالة هادئة وألوان مبهجة، شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها بصورة جديدة لها، وجهت من خلالها رسالة لكل من يحسدونها.

علقت طافش، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، كاتبة: “يا حاسداً لي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب؟، أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب.. مساء الحب والخير والبركة”.