شاهد.. انجي علي لزوجة معتصم النهار: “انا بموت في زوجك”!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - نشرت الاعلامية المصرية انجي علي فيديو للقائها بالممثل السوري معتصم النهار وزوجته في مهرجان الفضائيات العربية.
وظهرت انجي علي في الفيديو وهي تحتضن وتقبل معتصم النهار بعد ان التقته صدفة في مهرجان الفضائيات العربية قائلة “ازايك معرفش انك هنا وحشتني” قبل ان تلتفت الى زوجته التي كانت الى جانبه وقالت لها: “انا بموت بموت فيه انا بموت في زوجك”.
كما استغلت انجي علي الفرصة لتبارك لمعتصم على فيلم “عقدة الخواجة” ولسؤاله عن المسلسل الرمضاني المنتظر.
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