كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - نشرت الفنانة السورية أصالة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة لابنها علي، وأرفقتها بتعليق لفتت خلاله إلى أنه لا يتحدّث اللغة العربية بطلاقة.
وجاء بالتعليق: “علوشة آخر السهرة وكانت أغنيته تبع مبارح “في قربك”. ورغم إنّه بيحكي عربي يا دوب من جديد إلا إنه حافظ كلمة كلمة واليوم استعدوا تسمعوها منه ومن أدومي”.
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ورغم إنّه بيحكي عربي يادوب من جديد إلّا إنّه حافظ كلمه كلمه واليوم استعدّوا تسمعوها منّه ومنّ أدّومي
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كانت هذه تفاصيل خبر ابن أصالة يتعرّض لموجة من الانتقادات.. والسبب اللغة العربية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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