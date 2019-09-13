ميغان ماركل تذهل الجميع بخسارة وزنها المدهشة

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كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - أدهشت دوقة ساسكس ميغان ماركل متابعيها بإطلالة مميزة أظهرت تغييراً كبيراً طرأ على شكلها.
وجاء ذلك اثناء إطلاقها خط الملابس الخاص بها في إطار تعاونها مع جمعية Smart Works. ووقفت امام عدسات الكاميرات وهي ترتدي ملابس عملية.
واختارت لذلك قميصاً أبيض من Misha Nonoo مع سروال أسود من Jigsaw وحذاء من Ralph Lauren.
واضافت إلى اللوك أقراطاً تعود إلى الأميرة الراحلة ديانا. كما اعتمدت تسريحة بسيطة وماكياج خفيفاً. وأكثر ما لفت الأنظار هي خسارتها للكثير من الوزن الذي اكتسبته اثناء الحمل.
ويشار إلى أن هذا الخط يهدف إلى مساعدة النساء اللواتي يحتجن إلى ذلك وإلى تشجيع المبادرات النسائية في الوقت نفسه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.