أمارات رزق وحسام جنيد يصدمان الجميع بخبر طلاقهما

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - صدمت الممثلة السورية أمارات رزق متابعيها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد.

وجاء ذلك من خلال نص نشرته على حسابها على “فيسبوك” إذ كتبت: “أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام بتمنى التوفيق لأبو وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو”.

وأضافت: “بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع. واللي بيجي من الله يا محلاه”. ورغم هذا تفاعل معها الكثير من المتابعين معربين عن صدمتهم ومتسائلين عن السبب.

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وبدوره علق جنيد: “أبغض الحلال عند الله الطلاق. تم بيني وبين إمارات الطلاق. بتمنى التوفيق لأم وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والها.بحبكن وبرفع راسي فيكن”.

ويشار إلى أن الفنانة أشعلت تطبيق “إنستغرام” منذ أيام قليلة بعد نشرها فيديو لزوجها مع التعليق “شال الحنين ومشا، من شرفة هالدني” محققة أكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويذكر أن الطلاق حدث بعد مرور أكثر من 9 سنوات على زواج الفنانين، علماً أن لديهما طفلين هما وطن واحساس.