طريقة سهلة لإزالة آثار احتراق الحليب عن وعاء التسخين.. وهكذا تتخلصين من الرائحة

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - من المشاكل المزعجة التي تواجهينها التصاق الحليب بالوعاء المعدني اثناء التسخين. وعادة ما تحاولين إزالة آثار الالتصاق عن طريق الفرك بالماء والصابون. فأنت لا تعلمين حتى الآن أنه يمكن التخلص من تلك الآثار من خلال اللجوء إلى حيل منزلية سهلة جداً.

ومن تلك الحيل استخدام الخل الابيض الذي لا ينظف فقط بل يعقم ويزيل الرائحة الكريهة ايضاً.

ولهذا يكفي سكب القليل من هذا الخل في الوعاء ووضعه على النار. ويمكن اضافة بضع نقاط من سائل الجلي. وعندما يغلي المزيج ينزع عن النار ويترك ليبرد ثم يفرك الوعاء بالاسفنجة ويلاحظ زوال آثار الاحتراق والالتصاق تماماً.

أما للتخلص من طعم ورائحة الاحتراق في الحليب فمن المفيد تطبيق هذه الحيلة: يغطى وعاء الحليب الساخن بقطعة قماش نظيفة ومبللة.

وهكذا يمكن القماش امتصاص الرائحة وينصح بتكرار العملية مراراً الى أن تزول تماماً.