- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها بدت فيها بإطلالة غريبة وغير مألوفة.
والتقكت الصورة بعدما صبغت شعرها باللون الليلكي الفاتح. وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن استغرابهم جرأة الفنانة وقدرتها على إحداث هذا التغيير الكبير في شكلها.
وتعليقاً على الصورة كتبت تسكت: “الطرق الصعبة غالباً ما تقود إلى الوجهات الرائعة” وحققت أكثر من 30 ألف إعجاب.
ويشار إلى أن نجمة “ستار أكاديمي” أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما نشرت مقاطع فيديو بدت فيها بخدود منتفخة، واعتبر بعض رواد المواقع أنها بالغت في إجراء عملية حقن البوتوكس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نفخ الخدود.. ابتسام تسكت تخطف الانظار بهذا التغيير الجريء في شعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.