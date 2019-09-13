بعد نفخ الخدود.. ابتسام تسكت تخطف الانظار بهذا التغيير الجريء في شعرها

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها بدت فيها بإطلالة غريبة وغير مألوفة.

والتقكت الصورة بعدما صبغت شعرها باللون الليلكي الفاتح. وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن استغرابهم جرأة الفنانة وقدرتها على إحداث هذا التغيير الكبير في شكلها.

وتعليقاً على الصورة كتبت تسكت: “الطرق الصعبة غالباً ما تقود إلى الوجهات الرائعة” وحققت أكثر من 30 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن نجمة “ستار أكاديمي” أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما نشرت مقاطع فيديو بدت فيها بخدود منتفخة، واعتبر بعض رواد المواقع أنها بالغت في إجراء عملية حقن البوتوكس.

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