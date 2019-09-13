رانيا يوسف تلتقي أحمد السقا في الجيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

التقت الفنانة المصرية رانيا يوسف بالفنان أحمد السقا في الجيم، وشاركت جمهورها في صورهما معا.

رانيا علقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «ما شاء الله الله أكبر»، وظهرت فيها بملابس رياضية، وبدون ماكياج، وظهر السقا بشارب مفتول العضلات.

Advertisements

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة رانيا يوسف، وسأل البعض إن كان اللقاء جاء بالصدفة أم أن هناك عمل فني سيجمعهما قريبا.

يُذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في الفيلم الروائي القصير “ليلة حب” من تأليف رانيا ‏البشبيشي، ‏وسيناريو ‏وإخراج رضا عبد الرازق، وتظهر فيه رانيا يوسف بالنقاب.

أحداث الفيلم تدور حول مجموعة من الاقرب يلتقون بعد غياب سنوات طويلة ليكتشفوا أنهم تغيروا بشكل كلي.

كما تستكمل رانيا تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل “مملكة إبليس” والذي يجمعها بغادة ‏عادل، ‏وأحمد ‏داود، ‏وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري ‏فواز، ‏ومحمد جمعة، ‏وأسماء جلال، من ‏تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق ‏الجنايني.