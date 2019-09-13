الفن يتنفس نسيم الحرية في إسطنبول بعد هزيمة أردوغان

"الفن يتنفَّس نسيم الحرية في إسطنبول" تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "نيو زوريشر" السويسرية الناطقة بالألمانية، الجمعة، تقريراً عن الحالة الفنية التي تشهدها عاصمة الثقافة التركية بعد انتخاب إمام أوغلو عمدة للمدينة، الذي نجح في إلحاق هزيمة قاسية بمرشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الصحيفة في التقرير، الذي أعده مراسها في إسطنبول، أنَّ الأعمال الفنية تشهد رواجاً كبيراً هذه الأيام، مشيرة إلى أنَّ الأوضاع السياسية تؤثِّر بشكل كبير جداً على الفن ورواجه.

وأضافت: "منذ انتخاب أكرم إمام أوغلو عمدة لإسطنبول عاد الاستقرار والانفتاح إلى المدينة التي تعد عاصمة الثقافة والفن في تركيا".

وتابعت: "تراجعت الرموز القومية، والمشهد المحافظ الذي سيطر على المدينة لسنوات، وعاد الازدحام والموسيقى والفن للشوارع وخاصة شارع الاستقلال".

Advertisements

ومضت قائلة: "المدينة تتنفس بارتياح وهذا ينعكس على سوق الفن بإيجابية".

ومنذ 2006 تُنظِّم بلدية إسطنبول منتدى الفن المعاصر، الذي تجري فعالياته حالياً، وهو واحد من أهم المنتديات الفنيّة في تركيا، لكن الحدث الثقافي البارز يشهد هذا العام مشاركة واسعة، إذ يشمل 73 معرضاً فنياً بينها 23 معرضاً تظهر للمرة الأولى في المنتدى، وفق الصحيفة ذاتها.

ونقلت الصحيفة عن الفنانة التشكيلية النمساوية أرسولا كرينتسينجر قولها: "الأتراك المهتمون بالفن عادوا لشراء الأعمال الفنية على نطاق واسع".

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، انتخب أكرم أوغلو عمدة لإسطنبول بعد إلحاقه هزيمة ساحقة بمرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم.

وتجرى فعاليات منتدى الفن المعاصر في إسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر/أيلول.