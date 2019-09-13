"القاهرة السينمائي" يطوّر أفلام الواقع الافتراضي وعروض منتصف الليل

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن أنَّ دورته رقم 41 التي تقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني، ستشهد استمرار 3 برامج استُحدِثت العام الماضي بعد النجاح الذي حققته على المستويين الفني والجماهيري.

البرنامج الأول هو "أفلام الواقع الافتراضي (Virtual Reality) الذي تقرر الإبقاء عليه وتطويره خلال الدورة المقبلة؛ حرصاً على مواكبة هذا التيار العالمي الذي تخصص له مهرجانات كبيرة مثل كان وفينسيا مكاناً رئيسياً في برامجها الرسمية.

Advertisements

ويتيح هذا البرنامج للجمهور فرصة فريدة من نوعها عبر تجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحوِّل المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعَّال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماماً عن عالمه من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذي يتناوله الفيلم.

أما البرنامج الثاني فهو "عروض منتصف الليل"، والذي يُقدِّم وجبة سينمائية مختلفة؛ تتنوع بين الرعب والجريمة والخيال العلمي والأكشن، وهي الفئات التي لم تكن أقسام المهرجان التقليدية تتسع لمشاركتها، رغم أنَّها تمثل عامل جذب كبير لجمهور الشباب الذي يستهدفه المهرجان بشكل رئيسي.

أما البرنامج الثالث فهو "جالا" أو "عروض السجادة الحمراء"، والذي تميّز بعرض 8 أفلام حديثة وجاذبة بحضور صناعها، التي نجحت في تحقيق أعلى نسبة مشاهدة من بين أفلام برامج وأقسام المهرجان المختلفة في دورته الأخيرة، إذ كان الإقبال عليها يتراوح ما بين 750 إلى ألف متفرج كل ليلة، الأمر الذي حمَّس إدارة المهرجان على التمسك بهذا البرنامج في الدورة المقبلة وتطويره.