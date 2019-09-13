جان يامان مع "قريبة أرطغرل".. هل وقع في حبها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أفادت تقارير صحفية نُشرت في صحفٍ تركية بأنَّ الممثل التركي جان يامان تجمعهُ علاقة حبٍ مع إحدى سيدات المجتمع الراقي في تركيا وتدعى أسليشاه آل كوشلار، إذْ رصدتهم عدسة الكاميرا في أحد أفخم أماكن السهر في منطقة "بيبيك" بإسطنبول.

وأشارت التقارير إلى أنَّ الثنائي رفضا الخروج عندما عرفا بوجود الصحافة خارج المطعم، مما جعلهما يطلبان الخروج من المطعم بسرية تامة.

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وبعد انتشار الخبر علّقت أسليشاه على الحادثة قائلةً: "نحن مجرد صديقين مقرّبين، ولا يوجد شيء بيننا حتى الآن"، وهو ما اعتبرته الصحافة التركية على أنه دليلٌ على إمكانية تطور العلاقة بينهما من صداقة إلى حب.

ويأتي هذا الخبر بعد أيامٍ قليلة من انتشار أخبارٍتؤكد علاقة حب تجمع شريكته في مسلسل "الطائر المبكر" الممثلة ديميت أوزدمير بالممثل كان يلدريم، وهو ما نفاه الطرفان.

ومن الجدير بالذكر أنَّ أسليشاه آل كوشلار، وهي شقيقة زوجة الممثل التركي أنجين دوزيان، المعروف بـ"أرطغرل".