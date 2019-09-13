متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما تميّزت الإعلامية نضال الأحمدية بمواقفها الجريئة وتصريحاتها المدافعة عن أمور تعتبرها مُحقّة على الوسط الإعلامي والفني. الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الإعلامية نضال الأحمدية إذْ عبّرت عن مدى حزنها على فقدان معلمها المخرج سيمون أسمر، مؤكدةً أنها دومًا كانت تستمع إلى نصائحه فهو بحسب وجهة نظرها، من خرَّج كل نجوم لبنان باستثناء نانسي عجرم وفضل شاكر. تفاصيل أكثر ترويها نضال الأحمدية في الفيديو التالي. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر نضال الأحمدية: سيمون أسمر انظلم بآخرته.. وهؤلاء الفنانون "بلا شرف"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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