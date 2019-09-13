ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهدي ما فعلته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت النجمة الأمريكية كايلي جينر لموقف محرج خلال وجودها في برنامج إلين ديجينير مع ابنتها ستورمي.

فقد احتضنت كايلي البالغة من العمر 22 عامًا طفلتها البالغة من العمر عامًا ونصف العام بين ذراعيها وسألتها بلطف: "من يحبك أكثر؟"، فأجابت ستورمي فورًا "بابا"، مما دفع كايلي للتجاهل والنظر إلى الكاميرا والقول بابتسامة عريضة: "في كل مرة"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت كايلي أنجبت طفلتها "ستورمي" من مغني الراب ترافيس سكوت في الأول من فبراير 2018.

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وبدأت علاقة كايلي وسكوت في أبريل 2017 بعد أسابيع قليلة من انفصال كايلي عن حبيبها تايجا، الذي استمرّت على علاقة معه لمدة 4 سنوات.

وكانت كايلي احتفلت بعيد ميلادها في الشهر الماضي من خلال التجول حول البحر المتوسط في يخت ضخم، وانضم إليها ستورمي وترافيس ووالدتها كريس، بالإضافة إلى مجموعة من الزملاء من بينهم سكوت ديسك وصوفيا ريتشي.

كما كانت كايلي بدأت حياتها كعارضة أزياء مع خط سيرز "Crush Your Style"، وفي 2012 تعاونت مع شركة باك سن للملابس مع اختها كيندل وأنشأتا تصميمات خاصة بهما تدعى (كيندل وكايلي).