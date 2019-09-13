بوراك أوزجفيت بعد كشف أجره بمسلسل "قيامة عثمان": هذا عيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف برنامج "دعونا نتحدّث" الذي يُعرض على إحدى القنوات التركية عن الأجر الذي سيتقاضاه الممثل التركي بوراك أوزجفيت لقاء تجسيده لدور السلطان عثمان في مسلسل "قيامة عثمان"، إذ سيتقاضى مبلغ 325 ألف ليرة تركية عن كلّ حلقة أي ما يُعادل 57 ألف دولار أمريكي، وبذلك يكون مدخوله الشهري من المسلسل مليونًا و300 ألف ليرة تركية شهريًا، أي ما يعادل 229 ألف دولار أمريكي.

ويبدو أنَّ هذه الإعلان استفزّ بوراك، مما دعاه إلى إرسال رسالة هاتفية قصيرة لمقدّم البرنامج هاكان، خلال عرض البرنامج قال فيها: "أخي ما تفعله عيب، لقد تحولت إلى محاسب" وأضاف: "المال ليس مهمًا، الأهم كيف سنظهر في العمل".

وأشار بوراك في رسالته إلى إنّه يعمل بمعدل سبع ساعاتٍ يوميًا ويتدرّب مع الشباب الذين يركبون معه الخيل حتى يتم ضبط الانسجام بينهم.

ومن ناحية أخرى، تلقّى بوراك دروسًا في الرماية وتدريبات على القتال والسيف والحركة، بالإضافة إلى تدريبات على تصميم الرقصات، كما أخذ دروسًا نظرية حول التاريخ وأسلوب حياة المؤرخين وعلماء الاجتماع.

يُذكر أنَّ المودل والفنانة، أصليهان كارالار ستكون شريكة النجم بوراك أوزجفيت، في بطولة مسلسل "قيامة عثمان"، إذ ستُجسّد شخصية "مال خاتون" في المسلسل وهي الفتاة التي سيتزوّجها "عثمان" التي يؤدّيها بوراك.