شكرا لقرائتكم محمد إمام يكشف تفاصيل مشهد "غير مسبوق" بالسينما المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعدادات خاصة يجريها الفنان محمد إمام من أجل الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائية.

كشف الفنان المصري عن كواليس المشهد الأكثر صعوبة في مسيرته الفنية حتى الآن، الذي انتهى بالفعل من تصويره ضمن أحداث فيلمه الجديد.

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ذلك المشهد الذي نشر صورة منه عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، مؤكداً أنه استلزم منه التصوير لمدة يومين تحت الماء على عمق 6 أمتار، دون وجود أوكسجين أو بدلة للغطس ودون استعمال نظارة سباحة أيضاً، ما كان له تأثير على حالته الصحية، حيث يشعر بألم في أذنيه وانسداد في الأنف وكذلك صعوبة في الرؤية وألم في الحلق.

إلا أنه على الرغم من كل هذا يشعر بسعادة كبيرة بسبب تقديمه لهذا المشهد الذي لم يقدم من قبل في السينما المصرية، كما وعد الجمهور برؤية "أكشن" جديد من نوعه على السينما.

واعتبر أن هدفه مما يقدمه هو أن يمنح الفرصة للجمهور من أجل رؤية أعمال ومشاهد لم تكن تقدم من قبل، على أن يتم طرح الفيلم فور الانتهاء من تصويره.