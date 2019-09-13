شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تنتظر صعود تامر حسنى على مسرح حفله والألعاب النارية تشعل الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد ضخم من الجمهور على ملعب الهوكى داخل استاد القاهرة، انتظارًا لبدء حفل النجم تامر حسنى، حيث ينتظر الجمهور صعوده على المسرح فى تمام العاشرة والنصف، ومن المقرر أن يقدم تامر عددًا كبيرًا من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" كما يشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

وبدأت منذ قليل فقرة الألعاب النارية بقيادة أحمد عصام، أمام الجمهور على أنغام الموسيقى وبعض الأغانى الأجنبية التى أشعلت حماس الجمهور والأجواء وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان " مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسني وإخراج ساره وفيق.