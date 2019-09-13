- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل رئيسة عصابة فى "لص بغداد" ومستشيخة فى " صاحب المقام " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة أمينة خليل فى فيلمين هذا العام ويبدو أنها تجسد شخصيتين عكس بعض تماماً، فالأول مع النجم محمد إمام بفيلم "لص بغداد"، وتظهر فيه بدور رئيسة عصابة وشريرة فى دولة العراق وتعد محور الأحداث الرئيسية فى الفيلم، فهى شخصية شريرة وقوية ومتسلطة، وتترأس عصابة كبيرة تكون بمثابة مافيا، وتواجه الفنانان محمد إمام وفتحى عبد الوهاب.
ويشارك في بطولة "لص بغداد" فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمد عبدالرحمن، من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج "سينرجي".
أما الفيلم الثانى التى تشارك فيه أمينة خليل هو "صاحب المقام" مع النجمة يسرا، وتجسد فيه شخصية واحدة من أولياء الله الصالحين بجانب بطلة العمل وضمن المجموعة الرئيسية للفيلم، وتقوم بمعالجة الأشخاص خلال الأحداث.
يذكر أن فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والنجم الكوميدى بيومى فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة خليل رئيسة عصابة فى "لص بغداد" ومستشيخة فى " صاحب المقام " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.