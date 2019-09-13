شكرا لقرائتكم خبر عن ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتضنت النجمة العالمية ايمليا كلارك، البوستر الرسمى لفيلمه الجديد Last Christmas القادم فى 15 نوفمبر المقبل بدور العرض السينمائى.

ونشرت كلارك صورة لها وهى تحتضن البوستر الرسمى المعلق امام احدى صالات العرض الخاص، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

أحداث الفيلم تدور حول اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" والتى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.