- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة اَيتن عامر رسالة رومانسية لزوجها مدير التصوير محمد عز العرب.
ونشرت اَيتن صورة تجمعها بزوجها، من حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".
ظهرت اَيتن في الصورة وهي تقبل زوجها، وعلقت على الصورةِ: " بحبك".
وتزوجت اَيتن من مدير التصوير محمد عز العرب عام 2015، وانجبت منه " اَيتن"، و" يوسف".
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"قبلة".. اَيتن عامر توجه رسالة رومانسية لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.