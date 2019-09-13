بـ"قبلة".. اَيتن عامر توجه رسالة رومانسية لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اَيتن عامر رسالة رومانسية لزوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

ونشرت اَيتن صورة تجمعها بزوجها، من حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".

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ظهرت اَيتن في الصورة وهي تقبل زوجها، وعلقت على الصورةِ: " بحبك".

وتزوجت اَيتن من مدير التصوير محمد عز العرب عام 2015، وانجبت منه " اَيتن"، و" يوسف".