كاد أن يتسبب في كارثة... وصول محمد رمضان لمهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تسبب النجم محمد رمضان في حالة من الفوضى على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية، عقب وصوله لمقر الحفل، بعد تدافع عدد من المصورين والقنوات الفضائية عليه.

حالة التدافع على رمضان كادت أن تتسببت في كارثة، بعد أن سقط الحاجز الحديدي الذي يفصل بين الإعلاميين وممر النجوم على السجادة الحمراء.

وحضر لمقر حفل الفضائيات العربية عدد من النجوم منهم نرمين الفقي، منة فضالي، إدوارد، إسعاد يونس، حنان مطاوع، ومصمم الأزياء هاني البحيري والموسيقار هاني مهنا وابنته هنادي، وتامر فرج والمخرج محمد سامي، وإياد نصار.

وتقام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسميًا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعة للوزارة.

ويقام مهرجان فضائيات العربية حاليا في أحد فنادق القاهرة الكبرى.