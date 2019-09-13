"الإسكندرية السينمائي" يُكرم محمود قابيل في دورته المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن تكريمه للفنان محمود قابيل في دورته الـ35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، حيث من

المقرر أن يصدر عنه المهرجان كتابا عن مشواره من تأليف الكاتبة الصحفية إنتصار درديرى، على أن يعرض له فيلم "يوم الكرامة" للمخرج على عبد الخالق.

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يشار إلى أن قابيل تخرج من الكلية الحربية عام 1964، حيث عمل ضابطًا في القوات المسلحة، قبل أن يتجه إلى الفن حيث تعرف على المخرج يوسف شاهين الذي كان سببا في اتجاهه إلى

السينما والحصول على أدوار البطولة ليصبح واحدا من ألمع نجوم الفن، لكنه قرر بعد ذلك السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد مرة أخرى في التسعينيات إلى السينما.

قدّم قابيل أكثر من 75 فيلما منها "لحظات حب، عجايب الزمن، عجايب يا زمن، العصفور، الحب تحت المطر، القاضي والجلاد، الملاعين، لحم رخيص، عيش الغراب، دانتيلا، كوكب الشرق، كلام الليل، جنون الحياة، حين ميسرة، الفاجومى، هز وسط البلد"، كما قدم للدراما التليفزيونية أكثر من مائة مسلسل وسهرة.