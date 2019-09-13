بالصور| نجوم لبنان في عزاء سيمون أسمر.. وهذه وصية الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور عزاء المخرج والمنتج اللبناني الكبير سيمون أسمر.

وحضر العزاء من النجوم، راغب علامة، وائل كافوري، ماجدة الرومي، ونجوى كرم، وغيرهم.

وكان الشعب اللبناني ودع سيمون أسمر في مأتم رسمي في كاتدرائية مار جرجس بوسط بيروت، بعد وفاته يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

Advertisements

وأرسل المحامي زياد البيطار، وكيل سيمون لقناة LBC نسخة عن وصية المخرج الراحل، حيث أوصى المخرج الكبير سيمون أسمر بإنشاء دار للأوبرا في بيروت تتألف من مجلس أمناء مقتدرين وفنانين لبنانيين يكون جزء كبير من مردودها لمساعدة من هم بحاجة للمبدعين اللبنانيين.

وكان راعي إبراشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر قد ترأس الصلاة لراحة نفس المخرج سيمون أسمر، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وعدد من النواب والإعلاميين ورئيس مجلس إدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر، عائلة الفقيد وحشد من الفنانين.

يذكر أن المخرج الكبير سيمون أسمر، والذي يلقب بصانع النجوم الأول في لبنان، توفى الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها أحد المستشفيات ببيروت.