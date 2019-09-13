بالفيديو| على البيانو.. تامر عاشور يغني "ياريتك فاهمني" لأنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان تامر عاشور مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر عاشور في الفيديو وهو يعزف على "بيانو"، ويغني أغنية " يا ريتك فاهمني" للفنانة أنغام ، والتي قام بتلحينها. يذكر أن الفنان تامر عاشور أحيا حفلا كامل العدد، حضره الآلاف، بنادي النصر للقوات المسلحة بالإسكندرية، وذلك الخميس الماضي.

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