في أول ظهور لها بعد ولادتها.. استقبال حافل لحنان مطاوع بمهرجان الفضائيات



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -ضياء مصطفى:

استقبل نجوم الفن المتواجدين في حفل مهرجان الفضائيات العربية، الفنانة حنان مطاوع استقبالا حافلا بعد وصولها لمقر حفل الذي يقام الاَن في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد هذا الحفل الظهور الأول لحنان مطاوع بعد إعلانها عن ولادتها ابنتها "أماليا".

وكانت حنان نشرت عبر إنستجرام، صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وأخفت وجه ابنتها.

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وعلقت: "من فتره قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بإبنتي أماليا، على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات".

وحضر لمقر حفل الفضائيات العربية عددمن النجوم منهم نرمين الفقي منة فضالي إدوارد ومصمم الأزياء هاني البحيري والموسيقار هاني مهنا وابنته هنادي، وتامر فرج والمخرج محمد سامي وإياد نصار.

وتقام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسميًا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعة للوزارة.