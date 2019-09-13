أبرزهم إسعاد يونس.. بدء توافد الفنانين على مهرجان القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تصوير-محمود عبدالناصر:

بدأ عدد من مشاهير الفن والإعلام في التوافد، على حفل التكريم بمهرجان القنوات الفضائية 2019.

وحضر الحفل عدد من النجوم أبرزهم، أحمد رزق وإسعاد يونس وأشرف عبدالغفور وإنجي وجدان وأحمد بدير ومروة عبدالمنعم وأحمد داود وملك حسام.

Advertisements

ولم يقف الفنانون على السجادة الحمراء لالتقاط الصور، كما هو معتاد، حيث دخلوا لمقر الحفل دون التصوير مع أحد.

وتقام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسمياً من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات المتابعة للوزارة.

ويقام مهرجان فضائيات العربية حاليا في أحد فنادق القاهرة الكبرى.