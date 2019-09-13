الفن في أسبوع| زفاف هنا الزاهد وبكاء نشوى مصطفى وأزمة أبناء السبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الأخبار المتعلقة بوفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر، وزفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، ونشوى مصطفى تبكي فرحًا في حفل زفاف ابنتها "مريم"، وممثلة تقاضي منتج "Resident Evil"، وغيرها، وإليكم تفاصيل ما تم نشره...

وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر

توفى المخرج التلفزيوني اللبناني سيمون أسمر، الأربعاء الماضي، بعد معاناة مع المرض، حسب وسائل إعلام لبنانية.. وإليكم التفاصيل.

فيديو| قبلة ووصلة رقص لهنا وبكاء والدتها.. لقطات من زفاف فهمي وهنا الزاهد

احتفل الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، أول أمس الأربعاء، بزفافهما بأحد فنادق القاهرة، بعد حوالي عام على خطبتهما.. وإليكم التفاصيل.

بالفيديو والصور| نشوى مصطفى تبكي فرحًا في حفل زفاف ابنتها "مريم"

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديوهات من عقد قران وحفل زفاف ابنتها "مريم"، والذي أقيم أمس بحضور أهل العروسين، وعدد قليل من الفنانين.. وإليكم التفاصيل.

بعد بتر زراعها وكسر عمودها الفقري.. ممثلة تقاضي منتج "Resident Evil"

لا تخلو أفلام الحركة من المشاهد الخطيرة، لذا يستعينون بدوبلير ليقوم بالمشاهد الخطرة بدلًا من نجوم الفيلم، ودومًا ما يتعرض الدوبلير لحوادث بسبب أخطاء أثناء التصوير.. وإليكم التفاصيل.

الفنان خالد سامي يتعرض لوعكة صحية.. وصديقه يعلن تطورات الحالة

Advertisements

تعرض الفنان السعودي خالد سامي، لوعكة صحية استلزمت نقله المستشفى.. وإليكم التفاصيل.

أول تعليق من تامر عاشور ومرشحة مصر لملكة جمال الكون على خطوبتهما

نشر الفنان تامر عاشور صورة تجمعه بدارين حلمي، مرشحة مصر في مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر 2019، مؤكدا خبر خطبتهما.. وإليكم التفاصيل.

خاص| أول تصريح من أحمد السبكي بعد القبض على نجليه في كمين الفجر

قال المنتج أحمد السبكي، لمصراوي في أول تصريح له بعد القبض على نجليه في كمين الفجر، إن القضية حُلت وأن الأمر كان بمثابة سوء تفاهم ليس إلا.. وإليكم التفاصيل.

"يا روح قلبي وتتربى في عزكم".. نجوم الفن يهنئون حنان مطاوع بعد استقبال مولودتها الأولى

فاعل نجوم الفن مع كشف الفنانة حنان مطاوع عن إنجابها مولودتها الأولى، وحرصوا على تقديم التهنئة لها ولزوجها.. وإليكم التفاصيل.

بالصور.. هكذا احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من احتفالها أمس بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان.. وإليكم التفاصيل.

رئيس لجنة العمل بـ"الموسيقيين" يتهم حكيم بالسب والقذف

أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقيب الفنان هاني شاكر أحال الشكوى التي تقدم بها منصور هندي رئيس لجنة العمل ضد الفنان حكيم والتي يتهمه فيها بالسب والقذف.. وإليكم التفاصيل.