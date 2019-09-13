"تزوجت حب حياتي".. هكذا علقت هنا الزاهد على حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، الذي أقيم أول أمس الأول الأربعاء.

وعلقت هنا لأول مرة على زواجها من أحمد فهمي، وكتبت قائلة: "أخيرَا تزوجت من حب حياتي.

واحتفلت هنا الزاهد بحفل زفافها، مساء أمس الأربعاء، على الفنان أحمد فهمي، بعد عام من خطبتهما.