تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تظهر بملابس جرئية بعد خلعها الحجاب وترد: حرية شخصية...

ردت الفنانة المصرية حلا شيحة، على الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا بعد خضوعها لجلسة تصوير بملابس جريئة لإحدى المجلات، بمطالبة جمهورها احترام خصوصيتهاوعدم التعدي عليها.



وللمرة الأولى بعد تخليها عن ارتداء الحجاب والعودة الى الأضواء كشفت الفنانة عن جسدها.



وقالت شيحة: لا أعلم سبب الحملة الشرسة ضدي في مواقع التواصل، ملابسي حرية شخصية وأنا من سيحاسب على أفعالي، لماذا كل هذه الضجة لمجرد جلسة تصوير؟



وأضافت: «كنت أعلم أن أي تصرف يصدر مني بعد عودتي للفن سيكون محل جدل ونقاش بين الأغلبية، ولكن أرفض ربط كل تصرفاتي بالدين والعبادة، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكا للحقوق والحريات».

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وأوضحت: لي الحق أن أمارس حياتي كيفما أشاء، أفعل الخطأ والصواب مثل الجميع، أريد أن أعيش حياتي بشكل طبيعي بعيدا عن التشدد أو فرض رأي معين علي، مؤكدة أنها تراجع نفسها وتحاسبها في كل الأوقات، مطالبة الجميع باحترام حريتها الشخصية وعدم التطاول أو التجاوز في حقها.

وعن أعمالها الفنية الجديدة، قالت إنها لن تتعجل في الاختيار بعد النجاح الذي حققته في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان، لافتة إلى أنها تسعى لأن تكون عند حسن ظن جمهورها.



