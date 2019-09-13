شاهد: هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن الفنان السوري معتصم النهار عبر سناب شات

انضم الممثل معتصم النهار لفريق عمل فيلم “عقد الخواجة” المقرر عرضه عام 2020. ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة لها برفقة معتصم النهار ومحمد الوزيري منتج الفيلم ومحمد حماقي مخرجه، معلنة انضمام النهار، وذلك عبر حسابها بتطبيق Instagram. يذكر أن فيلم “عقدة الخواجة” من إنتاج شركة Snaper التى أسسها محمد وزيري مؤخرا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة. فيلم “عقد الخواجة” قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها.

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