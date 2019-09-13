وصول إياد نصار ونرمين الفقي وحنان مطاوع لمهرجان الفضائيات العربية

وصل منذ قليل، كل من الفنان إياد نصار والفنانة نرمين الفقي والفنانة حنان مطاوع، إلي أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، لحضور حفل انطلاق مهرجان الفضائيات العربية.

ويشار إلى أنه من المقرر أن ينطلق بعد قليل، مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلك في إحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر

النيل بوسط القاهرة.



ويذكر أن تنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاث جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.