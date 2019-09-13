وصول ماجد المصري وعليش وإنجي علي وداود لمهرجان الفضائيات العربية

وصل منذ قليل، كل من الفنان ماجد المصري والفنانة إنجي علي والمذيع خالد عليش والفنان أحمد داود، إلي أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، لحضور حفل انطلاق مهرجان الفضائيات

العربية.

ويشار إلى أنه من المقرر أن ينطلق بعد قليل، مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلك في أحد الفنادق

الكبرى المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.

يذكر أنه تنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى تنقسم 3 جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.