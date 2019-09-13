قالت الفنانة مروة ناجي إنها تلقت ردود أفعال أكثر من رائعة من الجماهير تجاه أغنيتها الجديدة "حبيت من قلبي" قلبي" وأضافت "ناجي" في تصريح خاص لـ"الوفد" بأنها تحضر لعمل فني جديد Advertisements سيكون مفاجأة لجمهورها علي حد قولها. سيكون مفاجأة لجمهورها علي حد قولها. ويشار إلى أن أغنية "حبيت من قلبي" كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع موسيقي عادل عايش ومن إخراج فادي حداد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مروة ناجي لـ"الوفد": ردود أفعال "حبيت من قلبي" أكثر من رائعة.. وأحضر لعمل فني جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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