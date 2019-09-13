"مجرم" لمصطفي كامل تقترب من 2 مليون مشاهدة

تقترب أغنية "مجرم" للنجم مصطفي كامل الحاجز 2 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع اليوتيوب. وذلك عبر موقع اليوتيوب. الأغنية من كلمات وألحان مصطفي كامل وتوزيع موسيقي أحمد عادل وميكس وماستر خالد رؤوف وإخراج هيثم عنتر.

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