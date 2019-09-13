فن ومشاهير

أحمد رزق يصل مهرجان الفضائيات العربية

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وصل منذ قليل الفنان أحمد رزق إلى أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، لحضور حفل انطلاق مهرجان الفضائيات العربية.

 

ومن المقرر أن ينطلق بعد

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قليل مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.

 

وتنقسم جوائز المهرجان  إلى ثلاث جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.

 

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