"انتحار معلن" العرض الأول لرابطة الإنتاج المسرحي العربي

عقد المخرج المسرحي ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي مؤتمرا صحفيا قبيل بداية العرض المسرحي "انتحار معلن"، والذي يشارك على هامش مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي.

بدأ المؤتمر الصحفي لرابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك بعنوان "من أجل شراكة مسرحية عربية مستدامة"، والمتمثلة في العرض المسرحي

"انتحار معلن" من تأليف الدكتور سامي الجمعان، وإخراج مازن الغرباوي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ26.

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وقال المخرج مازن الغرباوي، إن الفكرة انطلقت من رأس الدكتور سامي الجمعان، بالتعاون مع فضاء الحمرا وفضاء

77 في الجمهورية التونسية، الذين احتضنوا العرض، وتم تقديمه للمرة الأولى على خشبة المسرح التونسي، متمنيًا أن يكون هذا النموذج بداية لنماذج مسرحية قوية مقبلة.

فيما أطلق الدكتور سامي الجمعان، الرابطة المسرحية العربية التي تقوم على الشراكة المسرحية المستدامة بالتعاون مع عدداً من الدول العربية، وتبدأ انطلاقها من مصر من خلال "انتحار معلن" بالتعاون مع المخرج مازن الغرباوي، والفنانة التونسية منى التلمودي.