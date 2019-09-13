عقدت نائلة فاروق رئيس التليفزيون اهتمامًا مطولًا ظهر الأربعاء الماضى مع علاء بسيونى نائب رئيس التليفزيون وخالد قابيل القائم بعمل رئيس القناة الأولى ومحمود الصيفى القائم بعمل رئيس القناة الثانية وسعيد أبوجميل رئيس الفضائية المصرية تركز الاجتماع حول سبيل تطوير المحتوى على شاشة التليفزيون المصرى خلال الفترة المقبلة وبشكل عام على القنوات الثلاث.
<< أكدت نجلاء عبدالبر رئيس شبكة الشباب والرياضة أن كريم حسن شحاتة سيقدم الاستوديو التحليلى لمباريات الدورى العام الذى سيبدأ يوم 21 سبتمبر الجارى على شبكة الشباب والرياضة ومعه مجموعة من المحللين منهم: محمود فتح الله وأحمد سامى ومحمد فاروق والصحفى خالد طلعت.
<< الكابتن مصطفى يونس يقدمحاليًا برنامج «كلام لعيبة» على شاشة قناة القاهرة، فى العاشرة مساء كل يوم جمعة وعلى مدى ساعتين يتناول من خلاله الاحداث الكروية فى مصر.
يقيم قطاع القنوات المتخصصة متمثلًا فى إدارة الإنتاج المتميز حفل لسينما الهناجر مساء الأربعاء «25 سبتمبر» الجارى لعرض أحدث أفلام إدارة الانتاج المتميز «الجمار» بحضور شكرى أبوعميرة عضو الهيئة الوطنية للاعلام وأسامة البهنسى رئيس القطاع، يحضر الحفل المخرج الكبير محمد فاضل والفنانة فردوس عبدالحميد ويتم خلال الحفل تكريم الإعلامى حسام الدين فرحات رئيس قناة النيل للرياضة الأسبق ومؤسسها، والإعلامى
<< إذاعة الأغانى قدمت حلقة خاصة عن الموسيقار الراحل بيلغ حمدى فى العاشرة مساء الاربعاء الماضى بمناسبة ذكرى رحيله تضمنت الحلقة أغنى «يهديك يرضيك» لعفاف راضى على انها من ألحان بليغ حمدى وهى فى الحقيقة من ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجى وغناء عفاف راضى فى فيلم «مولد يادنيا 1976».
<< بدأت قناة النيل للدراما فى الواحدة صباحًا يوميًا فى عرض الجزء الأول من المسلسل الشهير «رأفت الهجان» تأليف صالح مرسى بطولة محمود عبدالعزيز ويوسف شعبان ويسرا وعفاف شعيب وصبرى عبدالغنى وتهانى راشد واخراج يحيى العلمى.
<< منصب نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية أصبح شاغرًا بعد بلوغ هشام رشاد سن التقاعد ولم يتم حتى الآن اختيار البديل رغم أهمية وحيوية هذا المنصب.
كانت هذه تفاصيل خبر كواليس ماسبيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.