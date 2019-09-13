كواليس ماسبيرو

عقدت نائلة فاروق رئيس التليفزيون اهتمامًا مطولًا ظهر الأربعاء الماضى مع علاء بسيونى نائب رئيس التليفزيون وخالد قابيل القائم بعمل رئيس القناة الأولى ومحمود الصيفى القائم بعمل رئيس القناة الثانية وسعيد أبوجميل رئيس الفضائية المصرية تركز الاجتماع حول سبيل تطوير المحتوى على شاشة التليفزيون المصرى خلال الفترة المقبلة وبشكل عام على القنوات الثلاث.

<< أكدت نجلاء عبدالبر رئيس شبكة الشباب والرياضة أن كريم حسن شحاتة سيقدم الاستوديو التحليلى لمباريات الدورى العام الذى سيبدأ يوم 21 سبتمبر الجارى على شبكة الشباب والرياضة ومعه مجموعة من المحللين منهم: محمود فتح الله وأحمد سامى ومحمد فاروق والصحفى خالد طلعت.

<< الكابتن مصطفى يونس يقدم

حاليًا برنامج «كلام لعيبة» على شاشة قناة القاهرة، فى العاشرة مساء كل يوم جمعة وعلى مدى ساعتين يتناول من خلاله الاحداث الكروية فى مصر.

يقيم قطاع القنوات المتخصصة متمثلًا فى إدارة الإنتاج المتميز حفل لسينما الهناجر مساء الأربعاء «25 سبتمبر» الجارى لعرض أحدث أفلام إدارة الانتاج المتميز «الجمار» بحضور شكرى أبوعميرة عضو الهيئة الوطنية للاعلام وأسامة البهنسى رئيس القطاع، يحضر الحفل المخرج الكبير محمد فاضل والفنانة فردوس عبدالحميد ويتم خلال الحفل تكريم الإعلامى حسام الدين فرحات رئيس قناة النيل للرياضة الأسبق ومؤسسها، والإعلامى

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جمال الشاعر رئيس القناة الثقافية الأسبق ومؤسسها والمطرب مدحت صالح، صرح بذلك عادل العيساوى رئيس ادارة الانتاج المتميز.

<< إذاعة الأغانى قدمت حلقة خاصة عن الموسيقار الراحل بيلغ حمدى فى العاشرة مساء الاربعاء الماضى بمناسبة ذكرى رحيله تضمنت الحلقة أغنى «يهديك يرضيك» لعفاف راضى على انها من ألحان بليغ حمدى وهى فى الحقيقة من ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجى وغناء عفاف راضى فى فيلم «مولد يادنيا 1976».

<< بدأت قناة النيل للدراما فى الواحدة صباحًا يوميًا فى عرض الجزء الأول من المسلسل الشهير «رأفت الهجان» تأليف صالح مرسى بطولة محمود عبدالعزيز ويوسف شعبان ويسرا وعفاف شعيب وصبرى عبدالغنى وتهانى راشد واخراج يحيى العلمى.

<< منصب نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية أصبح شاغرًا بعد بلوغ هشام رشاد سن التقاعد ولم يتم حتى الآن اختيار البديل رغم أهمية وحيوية هذا المنصب.