شاهد.. هنا الزاهد تنشر صورة مع أحمد فهمي.. "حب حياتي"

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها مع الفنان أحمد فهمي من حفل زفافها وذلك عبر حسابة الرسمي بموقع الانستجرام. وكتبت هنا الزاهد علي الصورة Advertisements حفل الزفاف قائلة: "أخيرا تزوجت من حب حياتي". حفل الزفاف قائلة: "أخيرا تزوجت من حب حياتي". ويذكر أنه احتفلت الفنانة هنا الزاهد بزواحها من الفنان أحمد فهمي في حفل كبير أمس أول الأربعاء في حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع. فهمي في حفل كبير أمس أول الأربعاء في حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع.

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