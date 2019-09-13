ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية معتصم النهار ينضم الى هيفا وهبي وأحمد الفيشاوي في "عقد الخواجة" خاص الفن- هل تتزوج نيللي كريم قريباً؟ إمارات رزق وحسام جنيد يعلنان انفصالهما رسمياً خاص وبالفيديو- أشرف الموسوي يكشف حقيقة إعتداء نوح زعيتر على الجيش ويعاتب رويدا عطية خاص الفن- هل يكسب أحمد سعد ثقة سمية الخشاب مجدداً؟ اصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلة بسبب منشور على صفحتها المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": إصدار مذكرة توقيف بحق ممثلة.. وهل تتزوج نيللي كريم قريباً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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