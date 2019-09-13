نهلة سلامة قدّمت أدوار الإغراء وتزوّجت 3 مرات.. وطلّقت بعد 3 ساعات فقط

ميرنا وليد - بيروت - نشأتها في أسرة فنية جعلت نهلة فاروق سلامة والشهيرة ب​نهلة سلامة​ متشبعة بالفن منذ نعومة أظافرها، ولم لا ووالدها هو الموسيقي فاروق سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغير، وعمها الموسيقي جمال سلامة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها اختارت لنفسها طريقاً مختلفاً في الفن وهو التمثيل.

هي من مواليد القاهرة في 31 أيار/مايو عام 1968 في القاهرة، وقد إنفصل والدها عن والدتها عندما كان عمرها سنة واحدة فقط، وقال في أحد لقاءاته إن والدتها علّمتها القسوة، بالرغم من أنه ظل على تواصل معها وكان يتابع تعليمها حتى الجامعة.

من المسرح للسينما ونجمة إغراء مختلفة

كانت البداية لنهلة سلامة منذ الثمانينيات من خلال المسرح، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية منها "عالم كورة" و"بولوتيكا" و"للسيدات فقط". ومن المسرح رُشّحت لتشارك في العديد من الافلام إذ تميزت بأدوار الإغراء التي اعترفت في أكثر من لقاء لها إنها قدمت هذه النوعية بدون ابتذال وبشكل مختلف تماماً.

ومن أدوارها "الصرخة" أمام ​نور الشريف​ وهو الفيلم الذي حصلت خلاله على جائزة أحسن ممثلة، كما شاركت ببطولة "مستر كاراتيه" أمام ​أحمد زكي​ و"أمريكا شيكا بيكا" أمام ​محمد فؤاد​، و"البحر بيضحك ليه" مع ​محمود عبد العزيز​.

ومن أفلامها أيضاً "الشرابية" و"لعنة المال" و"رجل في عيون امرأة" و"كيد العوالم" و"جحيم امرأة" و"صراع الزوجات" و"وكر الذئاب" و"الشجعان" و"الغرقانة" و"الثعالب" و"اللومنجي" و"امرأة فوق القمة"، وعلى الرغم من تقديم نهلة سلامة لأفلام مهمة إلا أن ذلك لم يمنعها أحياناً من المشاركة في أفلام عرفت بأفلام المقاولات، كما لم تحصل على البطولة النسائية سوى مرات قليلة.

غياب وعودة مع ​غادة عبد الرازق​

بعد غياب لسنوات عديدة عادت نهلة سلامة مرة أخرى من خلال الدراما، لتشارك في مسلسل "حكاية حياة" مع غادة عبد الرازق، لتفاجئ جمهورها بظهورها مجدداً على الشاشة، كما شاركت بعدها في مسلسل "الزيبق" مع ​كريم عبد العزيز​ ومسلسل "​أرض جو​" مع غادة عبد الرازق مرة أخرى، و"أرض النعام" وقد لفتت الأنظار بعد عودتها إذ بدت زائدة الوزن، قبل أن تعود لرشاقتها مرة أخرى.

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قصة حياة الشيخة موزة

رشحت نهلة سلامة لتجسيد شخصية الشيخة موزة في عمل فني، وقالت عن هذا الأمر إنه بحاجة إلى تحضيرات كبيرة ومجهود جبار للتفاصيل الشخصية والشكلية والجسمانية والحياتية أيضاً للشيخة موزة، ولذلك فالعمل مؤجل.

تزوّجت 3 مرات وطلّقت بعد أسبوع

تزوجت نهلة سلامة ثلاث مرات، الزواج الأول من الدكتور أحمد علي، والثاني من رجل الأعمال مصطفى النجار، والذي انفصلت عنه بعد ثلاث ساعات فقط، ويعتبر هذا الزواج أقصر زواج في الوسط الفني، من دون أن يعلنا سبب الانفصال، وقيل أيضا إن الزواج دام لأسبوع فقط.

وتتكتم نهلة سلامة عن إسم الزوج الثالث، على الرغم من نفيها أكثر من مرة أن تكون تزوجت المخرج ​محمد خان​ الذي جمعتها به قصة حب، لكنها قالت إن الانفصال العاطفي بينهما كان من ناحيته.

ولنهلة سلامة ابن واحد فقط يدعى فهد، وقد أعلنت من قبل إن سبب انتهاء زيجاتها بالطلاق لإهتمامها بالفن، وهذا الأمر كان يحول دون استمرارية أي زواج تقبل عليه، وإن كانت انشغلت لفترة عن الفن أيضا وغابت عن جمهورها بسبب الزواج والطلاق ورعاية ابنها الوحيد.

أزمة فستانها في مهرجان القاهرة

أثناء حضورها لحفل افتتاح ​مهرجان القاهرة السينمائي​، أثارت نهلة سلامة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عند من اعتبروا الفستان مثيراً، وقالت: "لبست اكتر فستان مقفول وبرده انشمت بجد كدا اوفر".